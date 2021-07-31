ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “أنستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري في الصور، بإطلالة كاجوال وهي تقف بجوار سيارة قديمة.

ونالت صور ياسمين صبري، إعجاب الجمهور والمتابعين، الذين علقوا لها على الصور وكتبو :” قمر اوي, جميلة كالعادة”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “أنستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة، من الجيم أثناء أداء التمرينات الرياضية.

وأثارت صورة ياسمين صبري إعجاب الجمهور حيث لاحظوا انها فقدت الكثير من الوزن وعلقوا :” خست اوي”.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة منه فضالي ، بالكشف عن رأيها في أداء زميلتها الفنانة الممثلة ياسمين صبري، وذلك خلال حوارها ببرنامج “مع الفارس” مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة “الرشيد” العراقية.

حيث قالت الفنانة منه فضالي، خلال حوارها ببرنامج “مع الفارس” مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة “الرشيد” العراقية: “ياسمين لها ظروف خاصة، ممكن يكون زوجها بينتج لها”.

أضافت قائلة: “أنا بالنسبالي بشوف ياسمين ست جميلة، ولكن ممثلة ضعيفة، هي حلوة، محتاجة تشتغل على نفسها، الحلاوة مش كل حاجة، أنا شوفتها في مسلسل ضعيفة، لكن أنا أحبها شكلا، هي شكلها حلو وزي القمر، لكن تمثيل ضعيفة”.

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