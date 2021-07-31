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بسرعة خاطفة.. ‘‘أفعى الأناكوندا‘‘ تلتهم ’’5 أطفال’’ ومعجزة حقيقية تقلب الأمور رأسًا على عقب (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

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الرياض - روايدا بن عباس - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، خصوصا منصة اليوتيوب ، مقطع فيديو لافعى عملاقة جدا .

 

 

 


ويظهر بالفيديو فتاة صغيرة وهي تجهز (مصيدة) للإيقاع بالافعى العملاقة (الأناكوندا) واصطيادها في إحدى الغابات الاسيوية .

 

 

 

وبعد ان انتهت الفتاة من تجهيز الفخ للافعى ، ذهبت وعادت بعد ساعات مع شقيقتها الاخرى ، وعند مشاهدتهم للمصيدة وجدو ان الافعى قد وقعت اخيرا ، ونجحت خطتهم .

 

 

 

واستطاعت الفتاتين بشجاعة مذهلة استخراج الأفعى من المصيدة والامساك بفكها بعد محاولات عديدة ، ثم اخذوها وعادو إلى المنزل منتصرين.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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