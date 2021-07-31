انت الان تتابع خبر بسرعة خاطفة.. ‘‘أفعى الأناكوندا‘‘ تلتهم ’’5 أطفال’’ ومعجزة حقيقية تقلب الأمور رأسًا على عقب (فيديو لأصحاب القلوب القوية) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، خصوصا منصة اليوتيوب ، مقطع فيديو لافعى عملاقة جدا .



ويظهر بالفيديو فتاة صغيرة وهي تجهز (مصيدة) للإيقاع بالافعى العملاقة (الأناكوندا) واصطيادها في إحدى الغابات الاسيوية .

وبعد ان انتهت الفتاة من تجهيز الفخ للافعى ، ذهبت وعادت بعد ساعات مع شقيقتها الاخرى ، وعند مشاهدتهم للمصيدة وجدو ان الافعى قد وقعت اخيرا ، ونجحت خطتهم .

واستطاعت الفتاتين بشجاعة مذهلة استخراج الأفعى من المصيدة والامساك بفكها بعد محاولات عديدة ، ثم اخذوها وعادو إلى المنزل منتصرين.