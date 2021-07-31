انت الان تتابع خبر القذافي يظهر من جديد ويعلن العودة لحكم ليبيا بعد 10 سنوات .. اتفرج كيف أصبح (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يحلم سيف الإسلام القذافي بالعودة إلى حكم ليبيا، بحسب ما نقلت عنه مجلة «نيويورك تايمز» تحت عنوان «ابن القذافي ما زال حيّاَ ويريد أن يستعيد ليبيا». وألمح نجل العقيد معمر القذافي في أول مقابلة صحفية بعد اختفاء دام 10 سنوات، إلى احتمال الترشح للانتخابات ليصبح الرئيس القادم لليبيا، كاشفاً أن سنواته في الأسر كانت «مأساوية».

ولفت سيف الإسلام إلى أن المليشيات التي تحكم ليبيا تعارض فكرة وجود رئيس ودولة، مؤكداً أن ليبيا تحكمها مليشيات في زي مدني، وقال: أنا رجل حر وأسعى للعودة إلى الساحة السياسية.



وأوضح أنه تم اعتقاله في كهف وعزله عن العالم، إلا أنه أفاد بأن السجانين تحولوا إلى أصدقاء بعد أن تحرروا من وهم الثورة. وأضاف: تعمدت الاختفاء لأن الليبيين ينجذبون للغموض، مشيراً إلى أن الإصابة في يده اليمنى سببها غارة للناتو عام 2011.