انت الان تتابع خبر بالفيديو.. ليلى وملك أحمد زاهر يصدمان الجمهور بوصلة رقص شرقية (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حضرت الفنانة الشاب ليلى أحمد زاهر وشقيقتها ملك حفل زفاف شقيقة صديقتهما الفنانة رنا رئيس، وهو الذي أقيم مساء أمس داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وهي من الحفلات التي تصدرت الترند في الساعات الأخيرة الماضية.



وحرصت الكثير من الصفحات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، على نشر فيديو ظهر فيه ليلى وملك ورنا وهم يتراقصون على أنغام أغنية “الجمال عدى الكلام” الذي يغنيها المطرب المغربي سعد لمجرد.

ورقصت ليلى وملك في فيديو آخر على أغنية “يا منعنع” للفنان مصطفى حجاج، وغنوا معاً في الأغنية، ورنا رئيس حرصت على مشاركة الجمهور بالعديد من الصور من احتفالها بزفاف شقيقتها، ونشرت الكثير من الصور المميزة والفيديوهات التي جمعت بينهم.

وظهرت الفنانة رنا رئيس وهي ترقص مع شقيقتها في كواليس التحضيرات للزفاف بجانب صديقات العروسة، وحصلت صورها في حفل الزفاف على إعجاب الكثير من المتابعين الذين يتواجدون لديها على صفحتها الشخصية، وحضر الحفل عدد كبيري من الفنانين ومن بينهم الفنان أحمد زاهر وغيرهم الكثيرين.