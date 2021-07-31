زواج حسين فهمي من اللبنانية باميلا الكيك .. ما القصة ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، صورًا تجمع الفنان حسين فهمي، بالفنانة اللبنانة باميلا الكيك، وهو يقبلها في خدها، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين الجمهور، الذي عم انهما تزوجا.

ونشرت الفنانة اللبنانية، باميلا الكيك، مجموعة من الصور لها بصحبة النجم حسين فهمي، عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” .

وبمرور الوقت تم كشف حقيقة الأمر، أنهما شاركا سويا في فيلم “الفارس” مع الممثل أحمد زاهر الذي يجمعهم مع عدد من نجوم الفن في مصر وخارجها.

وفي وقت سابق، احتفلت عائلة الفنان حسين فهمي بعيد ميلاده الـ81 بشكل عائلي بسيط ضم عدد صغير من الأقارب والأصدقاء وكان أول الحضور شقيقه مصطفى وزوجته

نشرت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي صور من الاحتفال بشقيق زوجها حسين فهمي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق “انستجرام”.

وظهر في الصور الشقيقان حسين ومصطفى وزوجاتهما، وكتب على عكعكة عيد الميلاد اسم “سحس” كناية عن حسين.

وحرص مصطفى فهمي توجيه رسالة تهنئة لشقيقه حسن من خلال الصور التي نشرته زوجته، فعلق كاتباَ:”عيد ميلاد سعيد يا أخي الحبيب حسين، عقبال مية سنة مني ومن فاتن”.

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