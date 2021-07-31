أول رد من هنادي مهنا بعد تريند نحافتها الشديدة .. فاجئت الجميع

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة هنادي مهنا، مؤشرات التريند في مصر الساعات الاخيرة، بعد تداول صور لها تظهر فيها نحافتها الشديدة، على غير المعتاد.

إطلالة هنادي مهنا الجديدة، جعلت الجمهور يعتقد انها خضعت لعمليات تكميم أو شفط دهون لإنقاص الوزن بهذا الشكل.

وفي أول ظهور لها، نشرت هنادي مهنا، مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”

وظهرت هنادي مهنا في الفيديو، وهي تقول :”التريند رقم 2 في محرك البحث Google، ولا أعلم السبب ولكنه أمر ظريف”.

وفي وقت سابق، كشف الموسيقار هاني مهنا، سر فقدانها الوزن بشكل كبير وهو ما ظهرت عليه مؤخرا في بيروت، كما قام بالرد على حقيقة إصابة ابنته الفنانة الشابة هنادي مهنا، بمرض خطير، كما زعم البعض، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة وليس له أي أساس من الواقع على الإطلاق.

حيث قال هاني مهنا، إنّ ابنته هنادي لم تخضع لأي عمليات جراحية سواء تكميم أو شفط دهون كما يعتقد البعض، مؤكدا أنها خضعت لنظام غذائي معين، حيث أنها أجرت ريجيم قاسي منذ ما يقارب من حوالي 4 شهور تقريبًا ومازالت عليه حتى الأن.

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