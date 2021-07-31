انت الان تتابع خبر هكذا ظهرت الممثلة التركية ’’مريم أوزلي’’ بالمايوه مع صديقاتها على متن يخت وسط البحر (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة التركية الشهيرة مريم أوزلي صورة لها عبر خاصية الستوري على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وظهرت مريم أوزلي في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت مايوه أزرق ووضعت شال خفيف بني على كتفها .

ونالت الصور إعجاب متابعيها الذين علقوا بالقلوب معبرين عن حبهم لها وجمالها .

هي ممثلة تركية ولدت 12 أغسطس 1983م في مدينة كاسل في ألمانيا حيث بدأت نشاطها في مجال التمثيل سنة 2002 م.إلا أنها لم تحظى بالشهرة المطلوبة إلا بعد أدائها لدور السلطانة هيام في مسلسل القرن العظيم المعروف ب حريم السلطان في الوطن العربي

كما ولدت مريم لأب تركي من مدينة أورفا التركية، وأم ألمانية. ولديها شقيقين أكبر منها سناً بجانب أخت كبرى أيضاً.

كما واشتهرت بدور هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني في مسلسل حريم السلطان. وفازت بجائزة الفراشة الذهبية كأفضل ممثلة في تركيا وأيضا جائزة إسماعيل جيم عن هذا الدور بالإضافة إلى عدة جوائز مهمة أخرى.



كما قدمت سنة 2015 دور “ماريا” في الفيلم التركي “جرح أمي” بجانب الممثلة بيلتشين بيلجيم والممثلين أوكان يلابيك و اوزان جوفان.واحدث اعمالها هو مسلسل “ملكة الليل” الذي أدت فيه دور “سيلين” .والذي شاركها البطولة فيه كلا من الممثلين التركيين مراد يلدريم واوغور بولاط.