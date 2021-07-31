انت الان تتابع خبر مشاهد صادمة تكشف للمرة الاولى .. حفيدة عادل إمام تسرب صور لزوجة الزعيم ، لن تتخيل كيف ظهرت ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت حفيدة الفنان المصري الكبير الزعيم عادل إمام عدة صورة خاصة بالفنان المصري الشهير مع رفقة زوجته هالة الشلقاني وأفراد أسرته على موقع التواصل الاجتماعي انستيجرام.

وظهر الزعيم عادل إمام مع زوجته وأفراد أسرته في صور قديمة في وضعيات مختلفة مضحكة ومعبرة عن حسه الفكاهي المعروف به في الوسط الفني.

ويُعرف عن الزعيم عادل إمام انه قليل الظهور مع عائلته أمام وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ما تسبب في نشر شائعات حول الحالة الصحية للزعيم.

من جهته وفي محاولة لنفي الشائعات المتكررة أكد نجل الزعيم عادل إمام المخرج رامي إمام أن والده يتمتع بصحة جيدة مشيراً إلى أنه لا صحة للأنباء والشائعات التي تتحدث عن تدهور حالته الصحية.

وقال رامي إمام في تصريحات صحفية: "أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس… ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة، أنا بيسألوني عن حالته كتير أوي وكأن مفيش غير بس صحته".

وتابع بقوله: "الزعيم صحته زي الفل والحمدلله كويس ومش تعبان ومفيهوش أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه".

يشار إلى أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام الفني كان مسلسل “فلانتينو” الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي والذي كان من إخراج نجله رامي إمام.