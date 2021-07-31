انت الان تتابع خبر عروس تفارق الحياة قبل ساعة من الزفاف .. و ما فعله العريس مع أختها الصغرى ومازالت الجثة ممدة في الغرفة أصاب الجميع بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فارقت عروس هندية الحياة قبل عقد زفافها بساعات قليلة حيث ما فعلة العريس أصاب كل الحضور بالصدمة.

وقد سارع عريسها بالزواج من أختها الصغرى، وتم عقد الزفاف وجثة العروس ممدة في الغرفة الأخرى.

وكانت العروس الهندية، قد عانت من ألم مفاجئ قبل طقوس زفافها بساعات قليلة، وتوفيت في قرية ساماسبورا بمقاطعة إيتاوا في الهند، وبدلًا من إقامة العزاء وتشييع جثمانها قررت عائلتها تزويج العريس أختها الصغرى.

وفي الوقت الذي كان جسد العروس المتوفاة في غرفة أخرى، أقيمت آخر طقوس بعد الزفاف، فيما ماتت العروس بنوبة قلبية؛ ليطلب العريس من والديها أن يقررا زواجه من ابنتهما الصغرى في ذلك الوقت، وهو ما وافقت عليه الأسرة.