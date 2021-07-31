انت الان تتابع خبر صدق أو لا تصدق.. هذا هوا الملياردير الخليجي الذي أحبته نجوى كرم من أول نظرة وستتزوج منه قريبا؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من هو الملياردير الخليجي الذي أحبته الفنانة اللبنانية نجوى كرم من أول نظرة وستتزوجه قريبا بعد أن أغرمت به وأصدرت أغنية خاصة له وعشقها له بعد أكثر من ٢٠ سنة من حبها للمنتج يوسف حرب وزواجها منه وطلاقها بعد فترة قصيرة؟

وأخيراً فاجأت الإعلامية نضال الأحمدية الجميع بكشف معلومة مفادها أن نجوى تعيش فعلاً قصة حب حقيقية ستتكلّل بالزواج قريباً.





وكشفت الأحمدية في لقاء تلفزيوني أن نجوى كرم تعيش قصة حب قوية وستدخل القفص الذهبي قريباً، واصفةً العريس بأنه “شاب مثقف وراقٍ وغني”.

ورغم إصرارها على عدم كشف هويته أو اسمه، لفتت نضال إلى أنه صديق لها ولمّحت بأنه شخصية خليجية مهمة، مؤكدةً أنهما يحضّران لحفل زفاف ضخم، كان من المفترض أن يُقام قبل فترة، إلا أن فيروس كورونا حال دون ذلك فتأجّل الموعد.. وأشارت الأحمدية الى أن العريس “شاب من أحلى الشباب وأكثر الشباب المثقفين ومرتّب وكلاس وغني وأهم منها وأكثر أهمية من زوجها السابق المنتج يوسف حرب”.