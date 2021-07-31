انت الان تتابع خبر الفنانة المصرية ياسمين صبري تصدم زوجها السابق في ظهور هوا الاول من نوعة لها على البحر بهذا الشكل .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين صبري صورًا لها، عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين في الصورة تقف أمام البحر وترتدي فستان وقبعة ونظارات وبيدها شنطة ونالت الصور إعجاب متابعيها.

ياسمين صبري

هي ممثلة مصرية مواليد 21 يناير 1988، الإسكندرية، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل (جبل الحلال) ثم توالت أعمالها الفنية.

كما واختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.



تزوجت قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012. صرحت عن زواجها منه لأول مرة عام 2015. ثم في 2017 صرحت في برنامج تلفزيوني أن زوجها اسمه محمد وانفصلا عام 2017 بعد خمس سنوات من الزواج.

في أبريل 2020 تزوجت من رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حضور أُسري فقط. وسيطرت حالة من الهدوء والعائلة علي كتب الكتاب، وغاب نجوم الفن والمجتمع، بسبب ظروف الإجراءات الصحية المتبعة لفيروس كورونا.