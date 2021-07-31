انت الان تتابع خبر أسد وجد حبيبته ‘‘اللبوة‘‘ تعاشر شقيقه.. فجن جنونه وانتقم بطريقة لاتخطر على بال.. لكن اتفرج كيف كانت النهاية صادمة؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أظهرت لقطات فيديو درامية أسدين خلال معركة عنيفة بينهما من أجل التفوق والفوز بإحدى اللبؤات في محمية طبيعية في كينيا.

دارت المعركة الشرسة بين ذكرين من الأسود وهم في الأصل أشقاء أمام مجموعة من السياح الذين تفاجئوا بسلوك الأسدين، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة The Daily Mail البريطانية.

وكان كل من بريا شانداريا وزوجها هيتول دينشكومار يزوران محمية ماساي مارا، وهي محمية طبيعية في كينيا، عندما تفاجأ الزوجان بمعركة المخالب الصادمة بالقرب من سيارتهما.

"معركة شرسة"

كانت المعركة بين الأخوين، كاكا وماردادي، وهما أسدين معروفين في المحمية الوطنية، بأنهما شقيقين.

وفي الفيديو الذي جرى تصويره من مركبة السياح، يمكن رؤية أسدين على الأرض ويضرب كل منهما الآخر بمخالبهما الضخمة، كما يحاول الشقيقان عض بعضهما بعضا، إذ يكشر كل من هما عن أنيابه أمام الآخر.

تقول بريا، وهي محاسبة تبلغ من العمر 36 عاما: "كان الأسد "كاكا" يقف بالقرب من بركة صغيرة، وكان عطشا للغاية بعد عملية تزاوج. في حين كانت اللبؤة تجلس خلفه، لكنها نهضت وتسللت للابتعاد عنه".

وأضافت: "ظننا أنها ستذهب إلى نفس المكان الذي كانا يتزاوجان فيه مرة أخرى لكن يبدو أنها شاهدت الأسد "مارادي" فذهبت إليه".

وتابعت: "بعد ذلك، لم يجد كاكا اللبؤة بجواره، فبدأ في البحث عنها، لكنه لم يتمكن من العثور عليها في الحال".

"هُزِمَ كاكا الضعيف"