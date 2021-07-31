انت الان تتابع خبر أمير قطر يصعق كل الدول العربية ويصدر قرارًا غير مسبوق بشأن المصريين .. والجميع في حالة صدمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم ، قرارًا غير مسبوق بتعيين سفير فوق العادة في مصر، وذلك بعد خلافات بين البلدين منذ 2013.



ويأتي قرار أمير قطر بتعيين السفير فوق العادة في ظل التقارب المصري - القطري، على وقع المصالحة الخليجية التي دعمتها السعودية في قمة العلا.

وتعتبر مهمة السفير، أيًا كان مسماه، بلاده في التفاوض والتباحث ودعم جهود السلام بين بلده والدولة المضيفة والدول الأخرى، كما يتبنى سياسات بلده، ويعمل على تقوية العلاقات الثنائية والمتعددة، والتدخل خاصة وقت الأزمات.

ويحمل السفير فوق العادة مرتبة دبلوماسية هي الأعلى في مراتب السفراء، وتُمنح عادة لشخص مكلف بمهام خاصة لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية، وتمنحه إمكانات استثنائية لأداء مهمته، وله حصانة دبلوماسية.

وميّز مؤتمر فيينا عام 1961م، والذي اعتمد نظام المراتب الدبلوماسية، بين السفير والسفير فوق العادة، وهو من يتمتع بصلاحيات واسعة، منها مثلا إبرام اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها.