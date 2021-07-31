انت الان تتابع خبر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يفجر قنبلة الموسم ويبوح عن السبب الصادم الذي أجبرة على الطلاق من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أكد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة المصرية ياسمين صبري عن استمرار علاقته مع طليقته الفنانة هيفاء وهبي، مؤكداً أن قصة حبهما باقية.

وقال رجل الأعمال ابو هشيمة في بيان له:

“انفصالي عن هيفاء وهبي لا ينفي قصة الحب والعشرة التي دامت طوال ست سنوات، وهي التي جعلت طلاقنا يتم بشكل متحضر، وفي إطار الاحترام المتبادل يسمح باستمرار الصداقة بيننا”.

فيما نفى “أبو هشيمة” أن يكون طلاقه من الفنانة هيفاء وهبي بسبب ما نشرته احدى الصحف اللبنانية بسبب علاقات غير شرعية جمعت “وهبي” مع ملوك وأمراء من الخليج.

فيما كشف “أبو هشيمة” النقاب عن اسباب الطلاق قائلاً:

انا وهيفاء قررنا الانفصال بسبب الخلافات في وجهات النظر بينه وبينها حلو العديد من التفاصيل تحديداً في سفريات كل منهما العديدة”.

رواد على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا تصريحات أبو هشيمة مقدمة لنيته في الارتباط من جديد بطليقته هيفاء وهبي مؤكدين أنه لم ينساها بعد ست سنوات من الزواج.