انت الان تتابع خبر بإطلالة مثيرة..سيرين عبد النور تصدم جمهورها وتظهر بحمالة الصدر فقط (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تستمتع الفنانة سيرين عبد النور، بإجازتها الصيفية فى أحد الأماكن السياحية في لبنان، حيث نشرت صورا لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".





وظهرت سيرين عبد النور، على علي شاطئ البحر بإطلالة صيفية جريئة، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.





يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل الهيبة الجزء الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.