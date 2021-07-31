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زوجة الفنان عاصي الحلاني تلفت الأنظار وتشعل السوشيال ميديا في أول ظهور لها .. والجمهور مصدوم من شدة جمالها (اتفرج)

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a3eb214f71.jpg عاصي الحلاني الرياض - روايدا بن عباس - عاصي الحلاني

2021/07/31 الساعة 02:00 صباحاً (عمار النجار)

تألقت عارضة الأزياء كوليت زوجة النجم اللبناني عاصي الحلاني بإطلالة ناعمة وجذابة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

 

 


وظهرت زوجة الحلاني بإطلالة ساحرة، تستعرض من خلالها جمالها، وارتدت توب أسود عاري الكتفين والصدر وبنطال انيق، مع لمسات المكياج المميز، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا على كتفيها ما أثار إعجاب متابعيها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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