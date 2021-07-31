مي حلمي تعلن إصابتها بمرض خطير.. وهذه تفاصيل حالتها الصحية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مي حلمي

أعلنت الإعلامية مي حلمي عن تعرضها لوعكة صحية كبيرة، وذلك هو السبب الحقيقي وراء اختفائها عن الساحة خلال الفترة الماضية.

وكشفت الإعلامية مي حلمي من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهو سبب اختفائها.

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وأوضحت الإعلامية مي حلمي أنها تعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق، فضلًا عن الشعور بصداع الرأس، قائلة: «أنا بموت حرفيًا».

وتصدرت مي حلمي، محركات البحث على مدار عدة أيام متتالية، وذلك بعدما كشفت عن ارتباطها العاطفي، فضلًا عن تحفظها على نشر هوية من ارتبطت به، إلا أن الجدل ظل مستمرًا خاصة بعد تداول صور لها، جاءت إحداهما مع الفنان تامر شلتوت والأخرى مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ليربط متابعوها بين الصور وبين إعلان ارتباطها.