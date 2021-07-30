انت الان تتابع خبر فاجعة تهز الوسط الفني.. العثور على فنان شهير جثة هامدة داخل شقته و أكتشاف مفاجأة صادمة .. لن تصدق من يكون؟ اتفرج (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في واقعة صادمة، تم العثور على جثة فنان شاب شهير في بلاده داخل شقته، ما أثار صدمة في الوسط الفني وأسرته، حيث تفاجأت زوجته بانتحاره شنقًا بسبب ضائقة مالية.

وكشفت وسائل إعلام محلية، تفاصيل العثور على الممثل التليفزيوني الهندي مانميت جريوال، جثة هامدة داخل شقته، بعدما عانى من أزمة مالية في الفترة الأخيرة بسبب الحظر المفروض لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وسائل الإعلام الهندية، إن مانميت جريوال - 32 عامًا، من ولاية البنجاب الهندي، قام بشنق نفسه ليلة الجمعة 15 مايو في منزله في خارجار حيث كان يعيش مع زوجته، ليتم العثور على جثته في صباح اليوم التالي 16 مايو. وقال مانجيت سينج راجبوت، الذي كان يعرف مانميت منذ ما يقرب من سبع سنوات، أن الممثل يواجه أزمة مالية ولم يكن قادرًا على الكسب بسبب الحظر المفروض لمجابهة كورونا.

وتابع مانجيت سينج راجبوت: «كان مانميت يمر بمشكلة مالية كبيرة وكان يعاني أيضًا من الاكتئاب، الضغط الإضافي لعدم القدرة على سداد القروض في هذه المرحلة».



وأصاف المنتج مانجيت سينج راجبوت، أنه تم تنفيذ شعائر الدفن لـ مانميت، وتابع قائلًا: «كان مانمين جريوال يعمل على مشاريع مثل الإعلانات التجارية، التي تم تعليقها بسبب الحظر وسط جائحة فيروس كورونا».