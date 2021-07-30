انت الان تتابع خبر عـــاجل.. الكشف عن حقيقة إلقاء القبض على الإعلامية السعودية لجين عمران بعد إرتكابها هذا الفعل الصادم (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة لجين عمران عن توقفها عن التمثيل بشكل قاطع إلى أجل غير مسمى بسبب الجائحة المنتشرة.

حيث كانت هناك عدة مواقع إخبارية قامت بنشر أخباراً كاذبة حول الإعلامية السعودية لجين عمران وجاء فيها: “ألقى العقيد حامد خلف، بوحدة التحريات العامة بالرياض، بلاغ من بنك البلاد يتهم به الاعلامية لجين عمران بتلقى مبالغ كبيرة من جهات غير معروفة.

كما نفت الفنانة لجين عمران، الخبر المشاع حول إلقاء القبض عليها، مؤكدة أنه إشاعة ولا تعطي لهذه الأخبار أي أهمية.

وعن علاقتها بالفنانة أحلام، قالت: ” علاقة تجنن.. أحلام أختي”. مؤكدة أن طبيعة أحلام خلف الكاميرا أجمل بكثير.