انت الان تتابع خبر منة فضالي تكشف مناطق حساسة بظهور صارخ في حمام سباحة .. اتفرج كيف ظهرت وكيف وصفت ياسمين صبري وأغضبت أبو هشيمة (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عدد من الحسابات المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير، في مواقع التواصل الاجتماعي، صور جريئة للفنانة المصرية منة فضالي، وهي في حمام سباحة.

وفور نشر الصور التي جاءت بعد تصريح مثير للفنانة منة فضالي حول مواطنتها الفنانة ياسمين صبري، تداولها العديد من محبي وجمهور فضالي، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.آ

وقال أحدهم معلقاً على إطلالة النجمة المصرية "جامدة أوي وما نستطيع نتحمل"، وأضاف آخر "مذهلة حبيبتي القمر" ، وعلق متابع قائلاً "نار.. اشعلتينا يا منة "، وتساءلت متابعة قائلة "ده بكيني قطعة واحدة صح؟".

ولم تتوقف التعليقات على ذلك بل تجاوزتها إلى منحدركتابة عبارات وكلمات خادشة للحياء.

وظهرت منة فضالي، في بعض الصور المتداولة، وهي مرتدية مايوه،وفي البعض الآخر مرتدية ملابس قصيرة جدا، تكشف نصفها الاسفل، بما فيه اجزاء من اردافها.

ومؤخراً فاجأت الفنانة منة فضالي جمهورها بتصريح صادم وصفت فيه زميلتها الفنانة ياسمين صبري بأنها ضعيفة فنياً.

وقالت منة، خلال لقائها السبت الماضي في برنامج «مع الفارس» الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد»، إن الشكل ليس كل شيء في المجال الفني، موضحةً أن «ياسمين ست جميلة بس ممثلة ضعيفة، محتاجة تشتغل على نفسها».

وفي وقت سابق هددت الفنانة منة فضالي بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل شخص تطاول عليها بالتعليقات المسيئة بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، بصورة حديثة لها بالمايوه في حمام السباحة.

ونشرت منة فيديو لايف على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو «إنستغرام» قالت فيه أنها «ضد أي تجاوزات في حقها وأن الموضوع زاد عن حده وسوف تتبع نفس ما اتبعته زميلاتها من الفنانات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية تطاول».

وأشارت إلى تعرضها لكلام غير لطيف وغير محترم، لذا لجأت لمباحث الانترنت، مضيفة: «لكل شخص متابع لي على صفحتي.. لو قليت أدبك هاحبسك سواء كنت راجل أو ست».

وكانت منة واجهت انتقادات لاذعة من قبل متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، بسبب صورة شاركتها بها مؤخراً ،وهي في حمام السباحة وترتدي مايوه كشف عن جسدها.