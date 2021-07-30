انت الان تتابع خبر رفعت أقدامها للأعلى وأثارت المتابعين.. هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جذبت الفنانة هيفاء وهبي أنظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.



حيث ظهرت وهبي في الصورة بإطلالة جريئة داخل سيارتها، مرتدية فستان تايجر قصير بدون أكمام وعاري الكتفين، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود نال اعجاب متابعيها.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.



حقق فيديو كليب أغنية لو كنت لـ هيفاء وهبي، وأكرم حسني، نجاحا كبيرا، حيث حصدت ١٣ مليون مشاهدة، عبر القناتين الرسميتين لهما على موقع “يوتيوب”.



وطرح الفنان أكرم حسني والمطربة هيفاء وهبي، الكليب الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم "لو كنت"، ويعد العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما؛ عبر قناتيهما على موقع "يوتيوب".



أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.