انت الان تتابع خبر وأخيرًا .. زواج أبن "محمد بن زايد" ولي عهد الإمارات في مصر بحظور السيسي.. حفل زفاف اسطوري .. والمفاجأة من هم الرؤساء المدعوون ..؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حفل زفاف أسطوري لنجل ولي عهد أبو ظبي حيث انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر خبر عن زواج نجل ولي عهد ابو ظبي محمد بن راشد، من المقرر دعوة 3000 من القادة الشخصيين والأمراء والرؤساء ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم في غضون ثلاثة أيام.

وجاء في صفحة حامي الحزب الوطني على صفحتها الرسمية: العلمين الجديدة تستعد لاستضافة حفل زفاف نجل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم يتم حتي الىن تاكيد المعلومة من قبل مصادر رسمية أو جهة حكومية.





حفل زفاف نجل ولى العهد



هذا وقد حضر ولي العهد الشيخ محمد بن زيارة زايد الأخيرة في حفل افتتاح القاعدة البحرية المصرية في 3 يوليو وقتها غرد بن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”. قال: “لقد حالفني الحظ بالمشاركة في حفل افتتاح القاعدة في 3 يوليو” البحرية المصرية في منطقة جرجوب بقيادة أخي عبد الفتاح السيسي ، مصر كانت في إنجازات رائعة تحققت في جميع المجالات المهمة. أتمنى للشعب المصري الشقيق المضي قدما على طريق البناء والتنمية.

ولي عهد أبو ظبي في مصر



كما أكد ولي عهد أبو ظبي له بالإنجليزية في تغريدة أخرى أن “افتتاح القاعدة البحرية في 3 يوليو / تموز” كان إنجازًا في مصر ، يعكس حقيقة أن أخي عبد الفتاح السيسي أحرزت تقدمًا في قطاعات مصرية مهمة.