«طلع سحر أسود».. أيتن عامر تثير الجدل برسالة غامضة على السوشيال ميديا

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة أيتن عامر ، بتوجيه رسالة غامضة لجمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ“فيسبوك”.

حيث كتبت “أيتن عامر” على الفيسبوك: “ده طلع فيه سحر أسود بجد يا جماعة .. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين إيديهم سالمين” دون أن تبدي أي تفاصيل ولا مناسبة تلك الرسالة، وتفاعل على الفور العديد من الجمهور والمتابعين متسائلين عن سبب تلك الرسالة واصفينها بـ”الغامضة”.

جدير بالذكر، أن الفنانة أيتن عامر، كانت قد تعرضت لهجوم شديد من قبل الجمهور والمتابعين، بعد الحكم بالسجن على فتيات التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم مؤخرًا.

حيث علقت إحدى المتابعات عليها، قائلة: “نفس نوعية الأبلكيشنز اللي حنين حسام أعلنت عنها وأخدت بسببها ١٠ سنين.. وكل الناس عارفه كويس الأبلكيشنز دي بيتعمل فيها إيه في اللايڤات.. ومش معنى إنك نجمة تقومي تقبلي تاخدي فلوس عشان تعملي إعلان وتطلعي لايف محترم وسلامو عليكم وبعد كده كل اللي نزل الأبلكيشن بسببك عارف سكته بعد كده منين.. مش هقول في المبادئ بس على الأقل فين القانون.. لو حنين هتتسجن يبقا كل الأبلكيشنز دي تتقفل وكل اللي أعلنوا وبيعلنوا عنها يتسجنوا هما كمان ولا إيه مش هو ده العدل؟”.

جدير بالذكر، أن الفنانة أيتن عامر، كانت قد شاركت في بطولة مسلسل “كوفيد – 25” بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

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