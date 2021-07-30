بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة مبهجة.. الجمهور يرد: بقيتي قمر (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة المطربة بوسي ، بنشر فيديو جديد لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة بوسي خلال الصورة التي نشرتها، وهي متألقة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا من الشيفون ذات ألوان مبهجة، مما أعطاها جاذبية، وارتدت حذاء أنيقا ذات اللون الأبيض كعب عالي، وأكملت الإطلالة ببعض الاكسسورات الذهبية البراقة الرائعة، أما عن شعرها فلم تتكلف في أي تسلايحة بل تركته منسدلا، مما أعطاها أنوثة وجاذبية.

أما من الناحية الجمالية، فااعتمدت على الألوان الترابية الجذابة لوضع القليل من اللمسات الجمالية على بشرتها، وعلى الفور تفاعل الجمهور والمتابعين مع الصورة وحصلت على ألاف الإعجابات مشيدين بجمالها وجاذبيتها وجاءت التعليقات كالأتي:”بقيتي قمر، قمراية، جميلة، ايه الجمال دة”.

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل “الديفا”، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

مقالات أخرى قد تهمك:

ابنة غادة عبد الرازق تبهر الجمهور بجمال ملامحها في أحدث ظهور.. متابعون : خطفتي قلوبنا (صور)

مي عمر تكشف عن إصابتها بمرض مفاجئ.. وتعلق بتلك الكلمات الحزينة (صور)