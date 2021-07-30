مفاجأة مدوية بشأن ارتداء حسن شاكوش «تي شيرت» يحمل علم المثليين

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها صورة مزعومة لمغني المهرجانات حسن شاكوش ظهر فيها برفقة الفنانة التركية الشهيرة هازال كايا.

وبحسب ما جاء في الصورة فقد ظهر حسن شاكوش وهو يرتدي «تي شيرت» يحمل بعض ألوان علم المثليين برفقة النجمة التركية الشهيرة.

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وتسببت الصورة في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر أحد رواد مواقع التواصل قائلًا: «هو العلم اللي على التي شيرت ده هو ولا مش هو؟؟ آه والنبي هو»، وقال آخر: «هو حسن شاكوش لابس علم ريمبو ولا أنا بيتهيئلي»، وسخر حساب يحمل اسم «نوال حمدي» باستخدام صورة، قائلة: «شاكوش بقي ألوان؟».

وكانت المفاجأة المدوية أن من ظهر في الصورة ليس مطرب المهرجانات حسن شاكوش وأن الذي ظهر في الصورة هو الممثل التركي الشهير الذي يدعى فايق إرجين.

وتعود الصورة للمثل الشهير فايق إرجين، التي تظهر فيها معه الممثلة التركية هازال كايا، وسبق لرواد السوشيال ميديا التغني بها في عام 2020، ولكن بمجرد تداول الصورة مجددًا أثارت الجدل بسبب التشابه مع «شاكوش».

كما أن صورة الـ«تي شيرت» الخاصة بالممثل التركي، لا تحمل ألوان قوس قزح التي تعبر عن علم المثليين، أو كما يطلق عليه «الريمبو»، وإنما يظهر بأربعة ألوان وهي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأزرق.