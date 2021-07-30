فريد شوقي يروي كواليس أصعب موقف تعرض له في حياته (فيديو نادر)

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل فريد شوقي الملقب بـ”وحش الشاشة”، حيث أنه مواليد يوم 30 يوليو لعام 1920، وقام بتجسيد العديد من الأدوار الرائعة التي مازالت تترك بصمة في قلوب المشاهدين على مر الزمان، حيث أنه قدم أعمال فنية على مدار ما يقارب من حوالي 50 عام واكثر ومازالت حتى الأن تمثل ذخرا لجمهوره ومحبيه.

ويعتبر الراحل فريد شوقي من الفنانين الموهوبين الذين جمعوا ما بين التمثيل والتأليف والإنتاج، حيث أن حصيلة أعمالة تقارب من حوالي 400 فيلما، ومن أهم الأفلام في مسيرته جعلوني مجرما، وريا وسكينة، وغزل البنات، أمير الانتقام، زينب، صراع في الوادي، الفتوة، باب الحديد، بداية ونهاية والعديد من الأعمال الفنية الأخرى.

فريد شوقي يروي كواليس أصعب موقف تعرض له في حياته

ومر الفنان الراحل فريد شوقي بالعديد من المواقف الصعبة على مدار حياته، والتي كشف عنها قبل وفاته خلال إحدى لقائاته التليفزيونية، حيث قال: “من المشاهد الصعبة علي نفسي في فيلم كنت عامل فيه دكتور ومن أكبر الدكاترة الجراحين بيعمل عمليات في المخ وجميعها بتنجح، لكن صادف أن ابنه أصيب بهذا المرض ولأول مرة بيعمل عملية لابنه وبيموت ، والدكتور بيتصدم وبيعتبر الحياة انتهت بالنسبة له وكاد يجن يعني، والفيلم ده عرض ونجح نجاح كبير جدا مع أنه عن مأساة، وخدت عليه جائزة دولية”.

وأضاف قائلا: “أنا كاتب السيناريو أو مشترك في كتابة السيناريو، وكنت حاسس أنه هيبقي مشهد صعب جدا، لكن في التنفيذ لاقيت أنه أصعب ومقدرتش وأنهرت، وبطلنا تصوير وروحت وقعدت فترة في كآبة، وتخيلت وأنا دايما في حياتي الفنية لما بعمل عمل بتخيل الشخصية اللي قدامي، وابني في الفيلم كان نور الشريف وسميته أحمد وده له سبب طبعا، كان لم يمر أشهر علي وفاة شقيقي اللواء أحمد شوقي، وكنت متأثر جدا، وأنهرت وكأن ده اخويا، ومفيش فرق بين الأخ والأبن”.

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