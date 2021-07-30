انت الان تتابع خبر وفاة عروس أثناء معاشرة زوجها لها بطريقة شنيعة.. وما مافعله الزوج بعد 5 أيام من وفاتها صادم للجميع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لم تكتمل فرحة عروس في القاهرة، بزواجها بعد أن قررت الزواج من حبيبها الذي يعمل حدادًا، زواجًا عرفيًا، حيث توفيت أثناء معاشرةه لها.

ولم يمر على زواج الفتاة والحداد سوى 5 أيام، لكن ما فعله الزوج بعد وفاةها صادم، حيث استعان بصديقه وقام بالتخلص منها بإلقائها على الطريق.

عثرت قوات الأمن على الجثة ملقاة على طريق (القاهرة- السويس)، وتبين أنها لسيدة تعمل مدربة "قيادة سيارات" وبفحص الجثة اتضح أنها خالية من أي آثار ضرب ، فتم عرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتم تشكيل فريق بحث للوقوف على مرتكب الجريمة.

توصلت تحريات المباحث بعد تفريغ كاميرات مراقبة قريبة من المكان، أن وراء الجريمة، "حداد" تزوجته عرفيًا وصديقه صاحب السيارة الذي استعان به للتخلص من جثتها.

وبعد القبض عليه اعترف بأنه تزوج الضحية عرفيًا منذ أيام، وانتقلت للعيش معه بشقة في مدينة بدر، وأنها أصيب بحالة إعياء أثناء ممارسة العلاقة بينهما، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولته مساعدتها.

وأضاف أنه استعان بصديقه للتخلص من جثتها، حيث قاما بنقلها وإلقاء الجثة على طريق القاهرة- السويس لعدم افتضاح أمر زواجهما والتحقيق معه أو اتهامه بقتلها.

كما ألقت قوات الأمن القبض على صديقه وضبطت السيارة المستخدمة في الحادث، وتم عرضهما على النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.