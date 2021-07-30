انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو : رقص شرقي بلباسٍ مكشوف لبطلة باب الحارة يثير الغضب على مواقع التواصل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع التواصل نشر فيديو جريء لبطلة مسلسل باب الحارة ظهرت فية وهي ترقص بشكل فاضح.

وكانت قد نشرت الفنانة السورية "ليليا الأطرش" مقطعًا مصورًا، ظهرت فيه وهي تتراقص على أنغام أغنية خليجية، بعد أن أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا.

فقد ظهرت في الفيديو الذي نشرته على حسابها الخاص على إنستغرام وهي ترقص على أنغام أغنية خليجية.

ومؤخراً تعرضت الممثلة السورية، ليليا الأطرش، لهجوم لاذع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهورها بحالة غير طبيعية أثناء بث مباشر من حفل النجمين اللبنانيين وائل كفوري وملحم زين يوم الجمعة الـ 23 من يوليو/ تموز في دبي. وظهرت الممثلة السورية (39) عاما بحالة اعتبرها البعض غير طبيعية؛ إذ رجح عدد كبير من رواد السوشال ميديا الذين تداولوا الفيديو أن تكون ليليا "ثملة نتيجة شربها للكحول خلال الحفل".

وفي التفاصيل، بدأت ليليا بثا مباشرا عبر حسابها على إنستغرام لتنقل أجواء الحفل، لكنها كانت تتحدث بطريقة اعتبرها البعض غير متزنة، حيث عمدت إلى شتم بعض متابعيها بألفاظ نابية رداً على الذين اتهموها بشرب الكحول قائلة: "تضرب إنت والشرب، لا بقى تشرب، أنا عم ورجيكم وائل كفوري، ولكم إذا أنتوا بيصحلكم تيجو تسهروا عليه، بدكم 100 سنة".