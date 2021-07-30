أيتن عامر تثير الجدل برسالة غريبة عن «السحر الأسود»

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الغموض أثارتها الفنانة أيتن عامر، وذلك بعد رسالة غريبة وجهتها لجمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لما جاء في منشور كتبته أيتمن عامر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد أكدت أن هناك سحر أسود بالفعل.

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وقالت أيتن عامر: «ده طلع فيه سحر أسود بجد يا جماعة .. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين إيديهم سالمين».

وبالرغم من أن الفنانة أيتن عامر لم تشر إلى النجمة ياسمين عبن العزيز، إلا أن الجمهور ربط بين ذلك المنشور الغريب وبين الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد تعرضت لأزمة صحية ومضاعفات خطيرة خلال الفترة الماضية بعد دخولها المستشفى إثر وعكة صحية شديدة.

وفي هذا الصدد، قالت مفسرة الأحلام أسماء بدوي إلى أن «الحالة التي تمر بها الفنانة عبد العزيز ما هي إلا أنها تعرضت لنوع من أنواع السحر».

وكتبت مفسرة الأحلام أسماء بدوي على حسابها عبر «فيسبوك»: «عارفة إني هفتح على نفسي باب مالوش أول من آخر».

وأضافت: «بس عايزة أقولكم إن ياسمين عبدالعزيز اتعملها سحر أسود.. وهذا النوع من الأسحار بيتعلق بالدم وتسميمه.. ربنا ينجيها ويقومها بالسلامة.. لو ممكن حد من الرقاة المعروفين يرقيها.. ويرقيها بآية النسف من ضمن الآيات».