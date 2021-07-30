انت الان تتابع خبر نسرين طافش تفاجئ متابعيها بظهور ملفت للإنظار .. وجمالها يسلب العقول وكأنها حورية من الجنة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة نسرين طافش صورًا جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتألقت نسرين طافش، بمكياج بسيط، واعتمدت في إطلالتها ارتداء فستان قصير ذو أكمام طويلة، بالونين الابيض والطوبي، والفستان مزود بحزام من الوسط يبرز جمالها.

وحرصت نسرين طافش ان يكون شعرها منسدلا على كتفيها، واختارت شنطة باللون الكشمير الفاتح، وعلقت نسرين على الصورة قائلة:« الحب قوة؛ لا يقدر علية إلا الاقوياء، لا مجال هنا للضعفاء والمهزومين نفسيا».

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نسرين طافش هي مسلسل "المداح " شاركها في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، " من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.