صورة نادرة لـ ناهد السباعي مع جدها الفنان فريد شوقي.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - ناهد السباعي

أحيت الفنانة ناهد السباعي، ذكرى ميلاد جدها،الفنان الكبير فريد شوقي التي تحل اليوم، بكلمات مؤثرة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ناهد السباعي صورة نادرة لها من طفولتها مع جده النجم الكبير فريد شوقي.

وكتبت ناهد السباعي على الصورة “اللهم ارحم جدي رحمة واسعه واسكنه فسيح جناتك وانزل السكينة عليه و على أهله”.

وفي سياق متصل، أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، ذكرى ميلاد والدها، التي تحل اليوم، بكلمات مؤثرة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت رانيا فريد شوقي، صورة لوالدها الراحل الفنان الكبير فريد شوقي وكتبت قائلة: “حبيبي النهاردة عيد ميلادك كان أحلي عيد كل سنة وأنت طيب”.

وتابعت رانيا فريد شوقي :”إن شاء الله عيدك في الجنة أحلي.. وحشتني اوووووووي يا حبيب العمر #فريد_شوقي”.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد وحش الشاشة، الفنان فريد شوقي والملقب بـ”ملك الترسو”، والذي اشتهر بتألقه في التمثيل إلى نحو أكثر من 50 عامًا.

اقرأ ايضًا: