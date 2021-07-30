بسبب زوجها .. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج مع جمهورها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الفنانة كارمن سليمان لموقف محرج مع جمهورها،خلال بث مباشر، قامت به عبر حسابها على Snapchat.

وتلقت كارمن سليمان سؤال خلال البث المباشر، من إحدى المتابعات تسألها عن درجة لون أحمر الشفاه الي تضعه ورقمه، قائلة “اسم روجك بليز ورقمه”.

إلا ان كارمن سليمان قرأت الجملة بالخطأ، وتخيلت انها تسأل عن رقم زوجها ولييس رقم الروج، فردت على المتابعة قائلة هل تريد توجيه له رسالة.

وبعد لحظات أدركت كارمن السؤال وانه قرأته بالخطا، فاعتذرت عن سوء الفهم الذي حدث في البداية وشعرت بالاحراج.

حيث ظهرت الفنانة كارمن سليمات، خلال الفيديو الذي شاركته عبر انستجرام، بإطلالة صباحية منعشة حيث أنها فضلت ألا تضع أي لمسات جمالية من المكياج وكان شعرها منسدلا على كتفيها مما أثار غعجاب معجبيها.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة كارمن سليمان ، بنشر فيديو جديدا لها بعد استيقاظها صباحا، وذلك لتشارك جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث أنها تحرص على التواصل مع جمهورها بشكل دائم أولا بأول.

حيث ظهرت الفنانة كارمن سليمان، خلال الفيديو الذي شاركته عبر انستجرام، بإطلالة صباحية منعشة حيث أنها فضلت ألا تضع أي لمسات جمالية من المكياج وكان شعرها منسدلا على كتفيها مما أثار اعجاب معجبيها.

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