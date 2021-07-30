انت الان تتابع خبر هل تخيلتم شكل قصر الفنانة الإماراتية ’’أحلام’’ من الداخل.. سوف تنصدمون عند مشاهدتكم هذا الفيديو الأسطوري الذي تم تسريبه اليوم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، قصر الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي من الداخل، وذلك أثناء إجرائها مقابلة مع الإعلامية لجين عمران.

وأظهر الفيديو، أن “القصر يضم العديد من الحجرات والمجالس المستوحاة من أحدث وأرقى التصميمات والديكورات التي تتسم بالرفاهية”.

ولفت القصر من الداخل الأنظار بسبب الأسقف الخاصة، إضافة إلى اللون الذهبي الذي جعل ديكورات القصر كلاسيكية وذات طراز قديم.

وتنوع الأثاث الموجود في قصر “أحلام” ما بين اللمسات العربية أو الديكور المودرن بروح عصرية أو الكلاسيك الذي اتسم بالروح الأوربية والفرنسية.

وأثار فيديو قصر “أحلام” ردود أفعال متباينة بين المغردين، ما بين معجب بالتصميمات التقليدية والفخامة الكلاسيكية، وآخرين اعتبروا أن “الذوق العام” غير مناسب.