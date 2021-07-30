انت الان تتابع خبر أخت ’’هيفاء وهبي’’ تصدم شقيقتها وتفجر لأول مرة مفاجأة غير متوقعة .. والجمهور مذهول ! اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت العارضة اللبنانية رولا يموت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو تعلن فيه عن عملها الجديد لصيف 2021.

وظهرت رولا في مقطع الفيديو الذي نشرته معلنه فيه عن أغنيتها الاستعراضية الجديدة بعنوان " انا انث انا نار " وتضمن الاعلان مقطع فيديو قصير وهي تظهر بإطلالة مصرية " فرعونية " جذابة مرتدية فستان باللون الذهبي الملوكي.

دائما ما تثير رولا يموت الجدل وتلعب على مشاهر جمهورها بإطلالتها الجذابة والجريئة والتي تعكس شخصيتها القوية " المسيطرة " احيانا عبر مقاطع الفيديو والصور التي تقوم بنشرهم عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

لا سيما ان جمهور رولا يموت واسع جدا من جميع دول العالم ويتابعها عبر حسابها على الانستجرام أكثر من نصف مليون متابع.

الجدير بالذكر ان اللبنانية رولا يموت ، هي عارضة ومغنية استعراضية بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2016 وأطلقت عدة اغنيات لها عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب.

رولا يموت هي الأخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وحظيت على شهرتها سريعا جدا في وقت قياسي اثناء سنوات نشاطها لليوم.