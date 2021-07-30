رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد «وحش الشاشة» : وحشتني ياحبيب العمر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، ذكرى ميلاد والدها، التي تحل اليوم، بكلمات مؤثرة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت رانيا فريد شوقي، صورة لوالدها الراحل الفنان الكبير فريد شوقي وكتبت قائلة: “حبيبي النهاردة عيد ميلادك كان أحلي عيد كل سنة وأنت طيب”.

وتابعت رانيا فريد شوقي :”إن شاء الله عيدك في الجنة أحلي.. وحشتني اوووووووي يا حبيب العمر #فريد_شوقي”.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد وحش الشاشة، الفنان فريد شوقي والملقب بـ”ملك الترسو”، والذي اشتهر بتألقه في التمثيل إلى نحو أكثر من 50 عامًا.

اشتهر فريد شوقي، بالعديد من المواهب الفنية، التى لم تقتصر على التمثيل فقط، وانما تنوعت بين كتابة السيناريو والانتاج، حيث كتب سيناريو أكثر من 400 فيلم.

وولد الفنان فريد شوقي في 30 يوليو عام 1920، بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وكانت بداية مشواره الفني في فيلم “ملاك الرحمة” مع الفنان يوسف وهبي عام 1964.

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