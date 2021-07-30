انت الان تتابع خبر تسريبات مفزعة تشيب الراس .. هذه حالة ’’دلال عبدالعزيز’’ الحقيقية وهذا ما قالته عن زوجها سمير غانم وصدمت الجميع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رغم كل ما تردّد عن نقل الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز إلى مستشفى آخر، كشفت بعض التسريبات أن هذا لم يحدث بعد، بسبب تليّف أصاب أجزاء كبيرة من الرئة، مما أدى إلى استحالة خروجها من المستشفى قبل شفائها تماماً، وذلك كي لا يؤدي نقلها إلى مضاعفات خطرة تؤثر في صحتها.

ويسمح المستشفى بأن يزور دلال عبد العزيز أربعة أشخاص فقط في اليوم، وهم ابنتاها دنيا وإيمي سمير غانم، وزوج كلٍ منهما: الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الردّاد.

ودائما ما تسأل دلال عبد العزيز عن زوجها الراحل سمير غانم حيث لم يتم إبلاغها بخبر وفاته بعد، حرصاً على حالتها الصحية.