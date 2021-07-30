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شكرا لاهتمامكم بخبر مفاجأة.. حمو بيكا يتراجع عن افتتاح مطعمه لهذا السبب.. والان مع التفاصيل
أعلن المطرب الشعبي “حمو بيكا”، تراجعه عن افتتاح مطعمه الجديد، بمنطقة الشيخ زايد، وذلك في فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقال حمو بيكا في الفيديو ، إنه فوجئ بعدما وقع على عقود الشراء أن من كان يعتقد أنهم أصدقائه، غاضبون من تواجده معهم في نفس المكان ووصل الأمر أن بعضهم تركوا الموقع.
وأعلن حمو بيكا ، تراجعه عن افتتاح مشروعه هناك لأنه لا يريد أن يكون سببا في غضب أي شخص أو وقف حاله.
واشار حمو بيكا، إلى أنه بدأ في مشروع جديد بمفرده في منطقة أخرى، ومعه أشخاص يقفون بجانبه، مطالبًا جمهوره أن ينتظر مشروعه الجديد “ساندويتش بيكا” معلنا عن توزيع هدايا خاصة للأطفال.
وفي وقت سابق، كشف المطرب الشعبي “حمو بيكا”، عن اعتزامه افتتاح سلسلة مطاعم جديدة له بالاسكندرية، الفترة المقبلة، تحت اسم “بيكا سندوتش”.
وقال حمو بيكا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، إن أول فرع لمطاعمه سيتم افتتاحه بتاريخ 15 أغسطس، مشيرًا إلى انه سوف يتم افتتاح 4 مطاعم.
وأضاف حمو بيكا،:” جايب شيفات كانت شغالة في فنادق كبيرة، وفي سندوتش اسمه بيكا.”
وتابع حمو بيكا :” حاطط صورتي على العلب اللي طالعة للناس، وعلى المناديل والكوبايات وكل حاجة”.
وتعرض حمو بيكا، للعديد من الاعتراضات من جانب المحلات المجاورة له، والتي رفضت بشكل كبير استمراره في فتح المطعم، خوفًا من تعرضهم للخسارة.
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