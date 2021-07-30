انت الان تتابع خبر تسريب أول فيديو للفنانة ياسمين عبدالعزيز من المستشفى .. اتفرج كيف ظهرت بشكل متغير وبملامح مرهقة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا تزال النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز في المستشفى وتتلقى العلاج اللازم، بعدما استأصلت ورمًا ليفيا في الرحم، وخضعت لعملية جراحية لإزالته تحت إشراف الطبيب سامح زكي.



خلال إجراء الجراحة حدث خطأ طبي كبير، سبب لها تسمماً في الدم أدى إلى تدهور حالتها الصحية واستلزم خضوعها لعملية جراحية أخرى، ومن ثم نقلت إلى العناية المركزة.

ولم تسرب أي صورة لياسمين عبر مواقع التواصل، بإستثناء فيديو نُشر على اليوتيوب لإحدى القنوات التي تحمل إسم ياسمين عبد العزيز، وقيل إنها الصورة الأولى من المستشفى وتبدو متعبة للغاية، وفق ما أفاد موقع "الجرس".