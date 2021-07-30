انت الان تتابع خبر هل تذكرون بطلة مسلسل باب الحارة الشهيرة بـ"منى واصف" شاهدو كيف ظهرت اليوم وصدمت الجميع بتجاعيد وجهها .. (صورة مؤثرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا تتواجد الممثلة السورية القديرة منى واصف (٧٩ سنة) على السوشيال ميديا، ومن الرافضات لدخول هذا العالم الجديد رغم أهميته بل وضرورته، وتركز على هواياتها مثل القراءة والسباحة.

تفضل البقاء بعيدًا عن العالم الجديد وتعيش في عالمها الخاص.

صورة نشروها لها تسجل قسماتها قبل ٤٣ عامًا حين كانت في عز شبابها، ونلاحظ أنها لم تخضع لأي نوع من عمليات التجميل وتستقبل التجاعيد التي رسمتها السنوات على وجهها سنة بعد سنة.

نعشق هذه الممثلة التي قدّمت أجمل الأدوار والشخصيات المهمة، تركت بصمة كبيرة خاصة بها لا تشبه أحدًا ولا أحد يشبهها.

منى واصف بين الماضي والحاضر