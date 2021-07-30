بـ بنطلون مقطع.. عبير صبري تثير الجدل بسبب ملابسها من أحدث ظهور (ِاتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها ومتابعيها، بجلسة تصوير جديدة لها، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت عبير صبري في الصور، وهي في اطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون مقطوع من العديد من الجوانب، الامر الذي اثار جدلا واسعا بين الجمهور.

وعقت عبير صبري، على الصور وكتبت :” ماشاء الله”.

وفي وقت سابق، شن الجمهور هجوم ناري على الفنانة عبير صبري، بشأن مانشرته على حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام” بعد وفاة شقيق المطرب رامي صبري، غرقًا بالمريوطية.

وكتبت عبير صبري :” انا بناشد كل المؤثرين علي السوشيال ميديا انهم يطالبوا المجلس الاعلي للصحافه ومؤسسات الدوله المصريه مجلس النواب انها توضع قوانين لتنظيم النشر ووضع حدود للاخبار الشخصيه اللي بتخص المشاهير في اي مجال فني او غيره”.

وتابعت عبير صبري :” مش معقول ولا مقبول ان شاب يتوفي في حادث غرق وننشر شيء خاص بمرضه ومنحترمش سيرته و مشاعر عيلته امه وابوه واخواته ونتاجر باخبار الشاب المسكين”.

وأضافت عبير صبري :” الادمان بالمناسبه مرض اكرر مرض زي السكر والضغط والامراض المزمنه يعني مش قله ادب ولا قله تربيه زي مااغلب الناس فاهمه وعاوز علاج وله مستشفيات خاصه بفلوس كتير اوي مش معقول المواقع كلها تتسابق في نشر تفاصيل خاصه بمرضه وتجرح اهله وكان مش كفايه مصيبتهم وحسرتهم علي ابنهم الشاب اللي ضاع منهم فجأه وطبعا اذيه الفنان رامي صبري والاساءه لسمعته لانه مشهور”.

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