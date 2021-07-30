ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: ملكة جمال

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة ريم البارودي

شاركت الفنانة ريم البارودي ، جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

وظهرت ريم البارودي في الصورة، وهي ترتدي فستان ملىء بالورود نال إعجاب متابعيها.

وعلقت ريم البارودي على الصورة وكتبت :” غير متوقع”.

وانهالت التعليقات على صورة ريم البارودي والتي جاء ابرزها :” ملكة جمال, قمر اوي”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة ريم البارودي ، جمهورها ومتابعيها بنشر صور لها من احدث جلسة تصوير من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

وظهرت ريم البارودي في الصور، وهي ترتدي جلبات أبيض، في أحدث إطلالة لها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وظهرت ريم البارودي، في الصور بالجلباب وهي تجلس في أحد القوارب النيلية واعتمدت على مكياج هادئ كما تركت شعرها منسدل على اكتافها.

جدير بالذكر ان آخر اعمال الفنانة ريم البارودى في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

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