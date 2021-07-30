بعد هنادي مهنا.. بنات أحمد زاهر يخطفن الأنظار بنحافة شديدة: «شكلهم تغير تمامًا»

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت ليلى وملك أحمد زاهر، مؤشرات التريند في مصر، الساعات الاخيرة، بعد نشرهن صورا لهم، في أحدث ظهور، حيث ظهرا بقوام نحيف على غير العادة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لبنات الفنان أحمد زاهر، في أحدث ظهور لهم، حيث ظهرا وهم فاقدي الوزن بشكل كبير، خلال حضورهم أحد الأفراح.

ونشرت ليلى أحمد زهر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهي ترتدي فستان أسود اظهر نحافتها.

من جانبها نشرت شقيقتها ملك أحمد زاهر، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وفي سياق متصل، أثارت الفنانة هنادي مهنا ، حالة من الجدل الواسع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما قامت بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها وهي تبدو بوزن اقل كثيرا مما كانت عليه من قبل، مما جعلت ملامحها تتغير تماما، مما تسببت في زعم الجمهور أنها خضعت لعمليات تكميم أو شفط دهون لإنقاص الوزن بهذا الشكل.

حيث كشف الموسيقار هاني مهنا، سر فقدانها الوزن بشكل كبير قائلًا إنّ ابنته هنادي لم تخضع لأي عمليات جراحية سواء تكميم أو شفط دهون كما يعتقد البعض، مؤكدا أنها خضعت لنظام غذائي معين، حيث أنها أجرت ريجيم قاسي منذ ما يقارب من حوالي 4 شهور تقريبًا ومازالت عليه حتى الأن.

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