انت الان تتابع خبر كانها حورية الارض!.. اتفرج شقيقة نسرين طافش تخطف الانظار بجمالها الذي يفوق الخيال .. لن تصدقوا التطابق الشكلي بينهما ! (صور صارخة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية ​نسرين طافش​ تجمعها بشقيقتها ياسمين طافش.



ونالت الصورة إعجاب المتابعين الذين اثنوا على جمال شقيقتها " ياسمين "، وأن هناك شبهاً بينهما.



وكانت نسرين قد قضت عطلتها الصيفية على ضفاف جزر المالديف بينما نشرت قبل فترة عبر حسابها على "انستقرام " صورة من طفولتها.



ونادراً ما تنشر نسرين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأفراد عائلتها وتحاول إبعادهم عن الأضواء.



من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني كانت نسرين قد شاركت في بطولة المسلسل المصري " المداح " الى جانب الفنان المصري حمادة هلال حيث جسدت شخصية "رحاب".