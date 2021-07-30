انت الان تتابع خبر هكذا ظهرت ’’بسمة بوسيل’’ زوجة ’’تامر حسني’’ بالمايوه على البحر .. صورة صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أمضت الفنانة المعتزلة بسمة_بوسيل يومها على البحر مع صديقتها المقرّبة، ونشرت صورة لها ظهرت فيها بالبيكيني الزهري لكنها أخفته بكلبها حتى لا تتعرض لهجوم كبير خصوصًا أنها زوجة النجم تامر_حسني.

تعرف جيدًا بأنها لا تستطيع التصرف وكأنها فتاة عادية، لأنها تحت الأضواء لشهرة زوجها، وأن أي خطأ ترتكبه ستحاسب من الصحافة.

منذ زواجها من تامر احترمت رغبته بعدم الاندماج في الوسط الفني، ومرة لم تعرض جسدها على السوشيال ميديا حتى لا تسيء لسمعة النجم المصري، وحافظت على اسمه وعائلتها ولم تعرّضه للإحراج باستثناء حين أعلنت عن انفصالهما قبل أن تتراجع عن قرارها.

نرى الكثير من النجمات اللاتي تعرضن أجسادهن بالبيكيني وأمام كل خلق الله، لكن بسمة لا، قد ترتدي البيكيني وحين تصوّر نفسها تخفيه حتى لا يصبح جسدها مباحًا للكل، ونحترمها جدًا على هذا التصرّف اللائق بها كوالدة وكزوجة.