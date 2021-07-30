شكرا لاهتمامكم بخبر ذكرى ميلاد «وحش الشاشة» فريد شوقي.. «أبو البنات» الذي غيّر القانون بفيلمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد وحش الشاشة، الفنان فريد شوقي والملقب بـ”ملك الترسو”، والذي اشتهر بتألقه في التمثيل إلى نحو أكثر من 50 عامًا.

اشتهر فريد شوقي، بالعديد من المواهب الفنية، التى لم تقتصر على التمثيل فقط، وانما تنوعت بين كتابة السيناريو والانتاج، حيث كتب سيناريو أكثر من 400 فيلم.

وولد الفنان فريد شوقي في 30 يوليو عام 1920، بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وكانت بداية مشواره الفني في فيلم “ملاك الرحمة” مع الفنان يوسف وهبي عام 1964.

ثم شارك الفنان فريد شوقي، في العديد من الأفلام، حيث اشتهر بأدوار الشر في جميع افلامه في تلك الفترة.

وفي بداية الخمسينات قرر الفنان فريد شوقي تغيير نوعية ادواره، حيث قدم فيلم جعلوني مجرما عام 1954، الذي تسبب في صدور قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى فى الصحيفة الجنائية حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة.

كما قدم فيلم كلمة شرف، الذي تسبب بعد عرضه فى تعديل أحد قوانين السجون، وهو السماح بخروج السجين للقيام بزيارة استثنائية بضوابط معينة.

وعن حياته الخاصة، تزوج فريد شوقي 3 مرات، الأولى من السيدة زينب عبد الهادي وانجب منها ابنته منى ولكن هذا الزواج لم يدم طويلا بسبب رفضها لعمله بالفن .

أما الزيجة الثانية فكانت من الفنانة هدى سلطان وعاش معها 20 عاما، وأنجب منها ابنتين هما ناهد ومها، إلا انهما انفصلا بعد ذلك.

ثم تزوج بعد ذلك من السيدة سهير ترك، وأنجب منها رانيا وعبير، وبذلك يكون فريد أبًا لـ5 بنات لذا يلقبونه بـ”أبو البنات”.

ودم فريد شوقي ما يقرب من الـ 400 عمل فني متنوع، كان آخرها الرجل الشرس 1996، وتوفي في يوم الإثنين 27 يوليو 1998 عن عمر ناهز ال78 عام، إثر التهاب رئوي حاد.

اقرأ ايضًا: