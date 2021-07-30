بأغنية وقبله.. هكذا احتفل محمد محسن بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك المطرب محمد محسن، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو جديد، على حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر محمد محسن، في الفيديو وهو يحتفل بعيد ميلاد زوجته الفنانة هبة مجدي، في لقطات رومانسية جمعتهما.

وأهدى محمد محسن، زوجته هبة مجدي أغنية لها في عيد ميلادها، كما قام بتقبيل رأسها وتهنئتها بتلك المناسبة.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة هبة مجدي، بنشر صورة برفقة زوجها الفنان محمد محسن لتشارك جمهورها ومتابعيها احتفالها بعيد زواجها الخامس، حيث تزوجت في يوم 26 يوليو من العام 2016، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث نشرت هبه مجدي، صورة من حفل زفافها برفقة زوجها الفنان محمد محسن، وعلّقت على الصورة وكتبت: “النهاردة 26 يوليو عيد جوازنا الخامس.. 26 يوليو 2016 اليوم اللي عمرنا ما هننساه”.

أضافت: “أول يوم في السنة كانت خطوبتنا على خشبة المسرح القومي أثناء عرض مسرحية (ليلة من ألف ليلة)، كملنا عروض طول السنة، ومن النجاح الشديد للمسرحية وقتها ملقيناش وقت نعمل فرح وناخد إجازة زي كل العرسان لأننا كنا بنعرض يومياً، فكتبنا الكتاب بالنهار وخلصناه بسرعة عشان نلحق نعرض المسرحية بالليل”.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل “موسى” بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، عبير صبري، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، في رمضان الماضي 2021.

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