إجراء ناري من “الموسيقيين” تجاه لوسي بعد الفيديو الغير لائق بالساحل الشمالي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنانة “لوسي” مؤشرات التريند في مصر، الساعات الأخيرة، بعد تداول مقطع فيديو لها، تتفوه فيه بلفظ خارج أثناء تواجدها في حفل مصطفى حجاج بالساحل الشمالي.

من جانبها، علقت نقابة المهن الموسيقية على الواقعة، مؤكدة انه حتى الآن لم يتم مناشة الاقعة، انتظارًا لعودة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، من الأردن.

و قال عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية، الفنان حلمى عبد الباقي، إن الفنانة لوسى عضواً بنقابة الموسيقيين بالفعل، وأن تلك الواقعة قديمة منذ 3 أسابيع أو يزيد وتم تداولها مؤخرًا,

وأشار حلمي عبد الباقي، إلى إنه في حال صحت الواقعة ستتحول الفنانة لوسي إلى التحقيق، والذي يتخذ على أساسه مجلس الموسيقيين قراره .

وفي أول تعليق لها على الفيديو المتداول، قررت الفنانة لوسي الخروج عن صمتها ردت على ما تردد من شائعات.

وقالت الفنانة لوسي: «كل ما تردد بشأن الفيديو الذي يحتوي على لفظ خارج غير صحيح وعار تماما من الصحة ولأنني لا يمكن أن أتفوه بأي لفظ خارج في أي حدث فني أو غير فني ولم يحدث على الإطلاق».

وأضافت لوسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي: «لقد تم تحريف الكلمة حيث كان عيد ميلاد صديق لنا وكان هناك حفل وقدمني فيها المطرب مصطفى حجاج وقلت أحلى جمهور وأحلى محمد فؤاد وهو ما دفع البعض للصيد في الماء العكر وتم تحريف الكلمة وهو أمر أرفضه تماما ولن أقبله لأنني لم اتفوه بأي لفظ خارج”.

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