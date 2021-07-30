شكرا لاهتمامكم بخبر «ما أقدرش أقول ضحية خطأ طبي».. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة أزمتها الصحية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ، حقيقة أزمة حالتها الصحية وماحدث لها بشكل حقيقي مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “حكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر.

وقال وائل عبد العزيز، أن ما يهمه حاليا هو استقرار حالة شقيقته وتماثلها للشفاء، وأضاف قائلا: نقدر نقول إن ياسمين حالتها مستقرة إلى حد ما الفترة دي، والأطباء قالوا خلال أسبوع أو عشرة أيام بالكثير حتكون في بيتها،”.

وأوضح قائلا:”ولكنها لازم أوضح انها تعبانة ومحتاجة وقت نطمئن عليها أكثر، والزيارة لا زالت ممنوعة ولكن الحمد لله بقت أحسن كثير برعاية الأطباء ودعاء الجمهور”.

وتابع قائلا:” هي قليلة الكلام لأن الموضوع متعب ومحدش بيزورها، لأن الزيارة ممنوعة عنها، وشكرًا لدعوات الناس واهتمامهم، وإن شاء الله ياسمين تطلع قريب وأنا عارف أنها قوية، واحنا مش بنحب نتكلم عن مرضنا وكنت مانع ظهوري أو كلامي في أي قناة ولكن دي الحالة اللي اتكلمت فيها”.

أما عن دخولة في غيبوبة كما أشيع، أكد قائلاً: “ياسمين مدخلتش في غيبوبة زي ما طلعت إشاعات بس عملت عمليتين في المعدة وده مش حاجة سهلة ودخلت بعدها العناية فضلت فترة، وبعدها انتقلت لغرفتها وكان ممنوع عنها الزيارة”.

أما عن الإهمال الطبي الذي تعرضت له، فأشار قائلاً: “مقدرش أقول إن ياسمين ضحية خطأ طبي، في جهات بتكلمنا ولازم نقابتي المهن التمثيلية ونقابة الأطباء يتدخلوا في الموضوع ده، والمهم عندي أن ياسمين تطلع، وده اللي يهمني فقط”.

واختتم حديثه قائلا: “أنا مبسوط بكل المكالمات اللي جاتلي كلها ناس محترمة وأصدقاء، واحنا مفيش خلافات بيننا، هو الموضوع كبر زيادة عن اللزوم بس، وأي اتنين أخوات بيتخانقوا”.

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