انت الان تتابع خبر تسريب صور فنانة شهيرة برفقة حبيبها أثناء الاستحمام والجمهور في حالة صدمة .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد نشر صورة الفنانة التركية هاندا ارتشيل التي اشتهرت بمسلسل " انت اطرق بابي " برفقة حبيبها الممثل كرم بورسين بوضعية حميمية جدا.





وقد شهدت الساعات الماضية فتاة من اصول عربية كانت حاضرة في مكان تصوير الفنانة هاندا وحبيبها كرم اثناء التصوير لإحدى مشاهد المسلسل وقامت بتسريب مقطع الفيديو التي تظهر فيه هاندا برفقة كرم بدون ملابس داخل حمام السباحة بوضعية مثيرة للجدل.





يذكر ان الفنانة هاندا ارتشيل ذاع سيطها في السنوات الماضية داخل وخارج الوطن العربي بعد اعمالها الدرامية والسينمائية التي لاقت رواجا كبيرا بين الجمهور ومن محبي الدراما التركية الرومانسية والتي تتسم بطابع من الكوميديا.





هاندا تعتبر من الممثلات اللتي يتمتعن بجمال استثنائي جذاب ، والأكثر متابعة على الانستجرام في تركيا من مواليد عام 1993 وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية اشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس.





2017 أصبحت هانده سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي