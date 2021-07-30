مي عمر تكشف عن إصابتها بمرض مفاجئ.. وتعلق بتلك الكلمات الحزينة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت أنباء عديدة خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإصابة الفنانة مي عمر بمرض مفاجئ، وبالفعل أكدت مصادر مقربة من أسرتها تلك الأنباء مؤكدين أنها ستعاود إلى القاهرة خلال أيام قليلة.

حيث كشفت الفنانة مي عمر، حقيقة إصابتها بـ”مرض مفاجئ”، أثناء وجودها خارج مصر، وقامت بنشر موجودة من الصور من أحدث ظهور لها أثناء خضوعها لعدد من الفحوصات ، وذلك عبرل حسابها الشخصي على مواقع التواصل.

حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستغرام”، مؤكدة أنها أصيبت بمرض مفاجئ منذ حوالي 14 يوما، أثناء وجودها في الساحل الشمالي، دون الكشف عن طبيعة هذا المرض.





وقامت بالتعليق على الصورة ببعض العبارات الإنجليزية وترجمتها:”قبل أسبوعين ، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من التحقيقات والمختبرات والفحوصات ، حتى أن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة. ومع ذلك ، كنت متعبة للغاية ومريضة للعودة”.



وأضافت قائلة:”بفضل @ espitalia.eg عيادات Marrassi ، قاموا بتزويدني بالرعاية الطبية اللازمة في العيادة واستشارات الزيارة المنزلية من قبل أطباء مؤهلين تأهيلا عاليا بالإضافة إلى المختبرات والفحوصات التي يتم إجراؤها في المنزل. شكرا @ espitalia.eg على دعمكم السريع انتم بالتأكيد افضل العيادات والخدمات الطبية في الساحل، الحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى”

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